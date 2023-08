Oplossing voor overmatig zweten vaak behoorlijke zoektocht

Hyperhidrosis, overmatig zweten, is voor veel mensen een hot topic. Dat merkt Thijs uit Assendelft ook. Nadat het artikel online kwam met zijn verhaal , hebben veel mensen hem benaderd. Een hoop mensen blijven met klachten lopen en dit komt volgens Thijs doordat de aandoening voor dokters lastig is te herkennen. Huisarts Daphne Tabak denkt dat er een andere vraag meer speelt: moeten al deze patiënten wel doorgestuurd worden naar de dermatoloog?

Voor Thijs uit Assendelft duurt het tien jaar voordat hij de diagnose krijgt. Hij stapt eerst naar de huisarts, maar die zegt 'dat het wel weer overgaat'. Maar het gaat niet over. "Op een gegeven moment maakte ik vuilniszakken stuk en stopte dit onder mijn kleding", legt Thijs eerder uit. Alles om de zweetplekken te verbloemen.

Naar aanleiding van zijn verhaal ligt zijn website plat en krijgt hij veel reacties. "Ik wist niet dat het een officiële aandoening was", krijgt hij meermaals te horen. Er worden adviezen gevraagd met betrekking tot de medicatie en ook tips uitgewisseld.

Diagnose van hyperhidrosis

De Amsterdamse huisarts Daphne Tabak bevestigt dat de diagnose lastig te stellen is. "Iedereen heeft wel eens een moment in zijn leven dat je last van toegenomen zweten hebt, maar wanneer is het nou echt overmatig?", vraagt ze zich af. "Of is het normaal, passend bij de hoeveelheid bewegingen, spanning op het moment en gewicht die mensen bij zich dragen?"

Als Tabak vermoedt dat het om hyperhidrosis gaat, begint ze met aluminiumpreparaten. Dit kan een speciale deodorant zijn. Als dit niet voldoende werkt, worden mensen doorgestuurd naar de huidtherapeut. Tabak: "Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit soms deels vergoed."

Wat ga je vergoeden?

Mocht na overleg met de patiënt de optie dermatoloog echt beter zijn, dan verwijst Tabak door. Al is het volgens de huisarts vaak niet nodig om naar een huidtherapeut of dermatoloog door te verwijzen, want acht op de tien mensen zijn voldoende geholpen met lokale hulpmiddelen zoals aluminiumpreparaten.

Daarnaast blijft doorverwijzen een zeer lastige kwestie gezien het personeelstekort. "We staan best wel voor een grote uitdaging, met bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Daar is een dubbele vergrijzing. Er komen veel ouderen bij en het personeel in de zorg wordt minder." Ze gelooft dat door deze reden bijvoorbeeld botox, één van de mogelijke behandelmethode, ook steeds minder wordt vergoed.

Een recent voorbeeld van het nijpende te kort is volgens Tabak de nachtsluiting van de spoedeisende hulp bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc. "Niet iedereen kan elke behandeling krijgen. Dat is een switch in de afgelopen tien tot vijftien jaar. Toen was the sky the limit."

De huisarts vervolgt: "Het wordt straks kiezen: dit vergoeden of de hartoperatie voor een hartinfarct", de keuze is volgens Tabak in dit geval helder, maar in sommige situaties kan het heel lastig zijn. "Het is een duivels dilemma."



Thijs vindt het schandalig dat in Nederland zulke keuzes 'kennelijk gemaakt moeten worden.' Hij vraagt zich af of dit nu al het geval is. "Veel huisartsen weten simpelweg te weinig over hyperhidrosis en verwijzen daarom niet door naar een dermatoloog.

Zelf op onderzoek gaan

Het advies van deze Amsterdamse huisarts is om naar de huidtherapeut te gaan. "Dat gaat sneller en effectiever", legt ze uit. "En het is een fijnere omgeving dan een ziekenhuisbezetting." Tabak denkt dat het goed is om altijd eerst zelf te kijken wat je kan doen.

Thijs merkt dat er op dit moment behoefte is aan informatie en dat mensen veel naar tips zoeken. "En dat het ook kan gaan om handen en voeten. Het is niet alleen de oksels natuurlijk." Mensen zoeken naar herkenning, want de taboesfeer, die is voelbaar. "Ik heb net mijn vrouw pas jaren later verteld. De schaamte blijft. Dat is echt zo."

Huidtherapeut bezoeken

Als mensen last hebben zijn ze altijd welkom in de praktijk. "Ik ben een voorstander van laagdrempelig dingen bespreken met de huisarts". Er zit alleen wel een kleine 'maar' aan vast: "Ik vind het niet storend als mensen met deze klachten zelf hun weg naar de huidtherapeut weten te vinden." Indien nodig worden deze patiënten namelijk weer teruggestuurd naar de huisarts.