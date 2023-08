Bijna 40.000 euro opgehaald tijdens vierde editie van Swim To Fight Cancer in Hoorn

De vierde editie van Swim To Fight Cancer in Hoorn heeft bijna 40.000 euro opgeleverd voor het goede doel. Tijdens het zwemevenement konden de deelnemers gesponsord worden en kregen zij aanmoedingen vanaf de kant. De organisatie is trots op het bedrag dat is opgehaald en dankbaar voor alle inzet. "Het is een geweldig succes geworden."

Swim to fight cancer Hoorn

Zo'n 75 deelnemers, inclusief vijf bedrijventeams, sprongen op zondag 23 juli vanaf de kant het water in voor de vierde Hoornse editie van Swim To Fight Cancer. Deze sponsortocht wordt al jaren ook op andere plekken georganiseerd, waarbij deelnemers zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor onderzoek naar kanker. Bij de editie in het Haarlemse Spaarne afgelopen juni haalden honderden deelnemers maar liefst meer dan een half miljoen euro op. Tijdens de Hoornse editie konden de zwemmers ervoor kiezen om 500 meter, één kilometer of twee kilometer te zwemmen door de haven van Hoorn. Na het evenement stond de teller al op meer dan 37.000 euro. De organisatie heeft de afgelopen weken gebruikt om ook al het overige geld dat gedoneerd en bij elkaar gezwommen werd te tellen. Hierdoor is het totaalbedrag uitgekomen op 39.068 euro. De tekst gaat verder onder de foto.

Swin to fight cancer Hoorn

De organisatie van Swim To Fight Cancer Hoorn is enorm trots op het behaalde resultaat van deze vierde editie. "De sfeer zat er goed in en alle deelnemers hebben de afstanden met succes volbracht. Veel toeschouwers langs de kant moedigden hen enthousiast aan." Daarbij bedankt de organisatie alle zwemmers van het evenement voor hun deelname en bijdrage aan het resultaat. "Het event is ook een geweldig succes geworden dankzij de inzet van alle vrijwilligers en sponsoren. We hebben grote dankbaarheid en waardering voor jullie inzet. Tot de volgende editie", laten zij weten. Hoornse Daphne haalde ruim 1.500 euro op Een van de deelneemsters aan het zwemevenement op 23 juli is Daphne Veld. Zij haalde zelf ruim 1.500 euro op voor kankeronderzoek. De 45-jarige vrouw uit Hoorn verloor haar moeder aan de ziekte en ongeveer elf jaar geleden kreeg zij zelf de diagnose borstkanker. Omdat deze tumor snel ontdekt kon worden dankzij onderzoek, kon zij de ziekte overwinnen. "Ik moest door de hele medische molen, maar doordat het klein was is het relatief goed gegaan", vertelde ze voor haar deelname. Ze voelt zich jaren later hartstikke goed. "Het is voor ons gezin wel erg verdrietig geweest dat mijn moeder het uiteindelijk niet gered heeft maar ik ben dankbaar dat ik wel mag genieten van het leven. Na mijn ziekte kreeg ik nog een zoontje."

