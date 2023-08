De bankjes van monumentale iep op het stationsplein zonder pardon weggedaan

De zwaarbevochten iepenhoutenbankjes op het stationsplein van Beverwijk zijn weg en komen niet meer terug. Dat zegt de gemeente. Ze waren gemaakt van het hout van de meer dan honderdjarige monumentale iep die in 2015 werd gekapt. Dat gebeurde ondanks luid protest, vastgeketende demonstranten en een petitie. "Het is wel heel bijzonder dat het tweede leven van die iep zonder berichtje of excuus de nek is omgedraaid", zegt raadslid Kelly Uiterwijk verontwaardigd.

Iep en iepenbankje - NH; Gemeente Beverwijk

Uiterwijk zag zaterdag, net als andere Beverwijkers, dat de iepenhouten banken niet meer achter restaurant Brafoer op het stationsplein staan. Nu staan er nieuwe 'gewone' bankjes voor in de plaats. "Ik wist van niks" zegt ze. Gek, want ze is gemeenteraadslid voor Vrij! Beverwijk. Het beviel haar niet, blijkt wel uit de vragen die ze meteen inleverde bij de raad. "De iepenbankjes zijn gemaakt van de meer dan 100 jaar oude monumentale iep die in 2015 gekapt moest worden. Uit een burgerinitiatief zijn vervolgens deze Iepenbankjes tot stand gekomen."

"De monumentale iep moest een tweede leven krijgen in de vorm van deze bankjes" Beverwijks gemeenteraadslid Kelly Uiterwijk van Vrij! Beverwijk

Tegen NH licht ze toe: "Ik weet het nog goed: Beverwijkers wilden niet dat die iep gekapt werd. Ze ketenden zich eraan vast en er was een periode van inspraak. Daaruit kwam dat de boom een tweede leven moest krijgen in de vorm van deze bankjes" Ze vroeg afgelopen weekend meteen aan de gemeenteraad: "Waarom staan de iepenhouten bankjes er niet meer? Waar zijn ze wel? En: als ze (onherstelbaar) beschadigd zijn, had dat dan niet voorkomen kunnen worden?" Tekst loopt door

Zie hier hoe de monumentale iep gekapt werd Noord-Holland Kettingzaag velt monumentale iep Beverwijk [video]

NH kreeg het antwoord voor Uiterwijk: ze zijn weggehaald en komen niet terug. Het hout is verrot. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. "Bijzonder", vindt Uiterwijk. "We hebben eerder onze zorgen geuit. Voor deze bankjes is echt gevochten. Hadden ze dan niet zo gebeitst kunnen worden, of iets anders om ze beter te bewaren?" Ze vervolgt: "De monumentale iep zou een tweede leven hebben, maar nu zijn de banken na acht jaar alweer weggegooid, zonder dat het ergens gestaan heeft of zo. Er had toch even gecommuniceerd kunnen worden van 'tot onze spijt moeten ze weg'? Dit is wel heel abrupt." Vrij! Beverwijk bezint zich nog op verdere stappen.

Lees ook het in memoriam van bekende Beverwijker Jan Doetjes IJmond Overlijden van Foto Kiekie-eigenaar Jan Doetjes raakt Beverwijk diep