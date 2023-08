Niet alle fietsers blij nu Plantage Middenlaan fietsstraat wordt: "Zie er het nut niet van in"

Fietsstraten in Amsterdam - NH Nieuws

Op de Plantage Middenlaan, die onderdeel is van de hoofdfietsroute, rijden elke dag veel fietsers. Een deel van hen vindt het geen issue meer om van het fietspad de rijbaan op te moeten. "Ik rij hier elke dag, ik raak eraan gewend zo langzamerhand," zegt een fietser. "Het is wat ongemakkelijk, maar zulke situaties zie je vaker in Nederland", zegt een andere voorbijganger.

Saar Muller van de Fietsersbond is ontevreden over de situatie nu. Ze ziet, ook op de Spuistraat, hoe het verkeer nu verloopt. "Kwetsbare fietsers durven niet meer te fietsen en de snelle fietsers gaan op de stoep rijden, om om de auto's heen te rijden als het te druk is."

Een jaar geleden begon het met een tijdelijke afsluiting van de fietspaden, vanwege werkzaamheden aan de Hollandsche Schouwburg en het Holocaust Museum. Volgens de gemeente beviel die proef goed. De stadsdeelcommissie heeft stadsdeel Centrum daarom geadviseerd de afsluiting door te zetten.