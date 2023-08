Verkoper blij met messenverbod in Purmerend: "Onder 18 komen ze hier niet binnen"

Na een serie incidenten waarbij jongeren elkaar met messen te lijf gingen is vandaag in Purmerend een draagverbod voor steekwapens van kracht gegaan. Goed nieuws, als je het aan Edwin Ringeling van schietsport- en outdoorspecialist Shogun vraagt. Zij verkopen messen, en zien het geweld met lede ogen aan.

Bij Shogun worden verschillende soorten wapens verkocht, waaronder ook messen. "Wij verkopen aan verzamelaars, maar ook mensen die bijvoorbeeld vissen als hobby hebben, of ruiters die als ze vallen de teugels door moeten kunnen snijden. Er zijn ook mensen die een mes hebben voor hun werk, bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs die touwen door moeten snijden. Dat zijn onze klanten."

Naar eigen zeggen komen de wapens die problemen opleveren niet bij de winkel vandaan, en Ringeling verwacht niet dat ze bij Shogun minder gaan verkopen door het messenverbod. "De messen die de jongeren gebruiken komen meestal uit het buitenland, via de webshops. Ze komen bij ons de winkel niet in als ze onder de 18 zijn."

Blij met verbod

Ringeling is in ieder geval wel blij met het verbod, vertelt hij bij NH Radio. "Ik denk dat het wel gaat helpen. Het wordt voor de politie en de gemeentelijke handhavers een stuk makkelijker om op te treden. Handhaven wordt natuurlijk wel lastig, want als je kijkt wat er allemaal onder de definitie van een 'mes' valt is dat heel breed: bijvoorbeeld ook het stanleymes van de tapijtlegger of een plastic mes mag dan eigenlijk niet. Maar het kan wel helpen om een draagverbod te hebben, ook omdat je dan makkelijker kan fouilleren."

"Berichten over steekpartijen helpen iet als je trots bent op je hobby. Er zit altijd een negatief randje aan en dat vinden we echt heel erg jammer, zowel als winkeliers als verzamelaars. We gaan er niet mee stoppen, maar we proberen natuurlijk wel zo goed en kwaad mogelijk mee te werken aan de veiligheid. We zijn er in ieder geval zeker niet gelukkig mee, dit soort steekpartijen."

Volgens de regels ingepakt

Bang dat zijn klanten straks staande worden gehouden op straat is Ringeling niet. "Er zitten regels aan hoe je een mes mag verkopen, en wij zorgen dat hij goed ingepakt zit. En die verpakking is voor een verzamelaar ook onderdeel van de verzameling, dus die trekken ze er echt niet bij de voordeur af."