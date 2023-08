Babbeltruc in verzorgingshuis in kiem gesmoord: 'Gasten wisten niet waar oma woonde'

Dat gebeurde afgelopen vrijdag in een verzorgingshuis aan de Kruisweg, vertelt een politiewoordvoerder aan NH.

"De medewerker vond het gek dat er een jonge gast rondliep", aldus de woordvoerder. "Het had natuurlijk gekund dat hij bij opa of oma op bezoek wilden gaan, maar kon niet zeggen waar opa of oma woonde." Sterker nog, de verdachte zocht 'een excuus om niet te hoeven praten', vult de woordvoerder aan.

Kenteken

Ook de verdachten voelden nattigheid en besloot ervandoor te gaan met een auto die voor het verzorgingshuis geparkeerd stond. Daarop noteerde een van de medewerkers het kenteken en sloeg alarm bij de politie.

Die stuurde onmiddellijk agenten op de melding af, die in de omgeving van het verzorgingshuis twee verdachten (19 en 24) werden aangetroffen. Ze zijn aangehouden, maar zijn zaterdagavond in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. Wel blijven ze verdacht en zullen zich in een later stadium voor de rechter moeten verantwoorden.

Pluim

Als dank voor hun kordate optreden heeft de politie de twee alerte medewerkers van het verzorgingshuis beloond met een zogeheten 'Pluim'.