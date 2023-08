Oranje aanmoedigen op kantoor: zeven keer juichen onder het systeemplafond

De wekelijkse ochtendvergadering werd geskipt en iedereen moest in het oranje naar kantoor om de Oranjevrouwen naar de achtste finales van het WK te juichen. En dat lukte met gemak. Bij Stichting Young Society zagen medewerkers vanmorgen de Oranje Leeuwinnen met 7-0 over Vietnam heenwalsen. Enige minpuntje deze ochtend: "Ik ben vanmorgen naar drie winkels gefietst en nergens waren oranje tompoucen te koop", vertelt Veronique Kedde. "Wel stom, want ik weet zeker dat als de mannen hadden gespeeld, de supermarkten vol hadden gelegen."

Verder was er niets dan vrolijkheid op kantoor, al was na de vijf nul de spanning wel uit de lucht. Op een paar diehards na, kropen steeds meer collega's terug achter hun laptop en volgden de wedstrijd nog maar met een half oog. De volgende wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen wordt qua tijdstip ook weer een uitdaging.

In de nacht van zaterdag op zondag trapt Oranje om 04.00 uur af tegen een nog onbekende tegenstander.