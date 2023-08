Ans brengt al 25 jaar foto's van de Beverwijkse kringloopwinkel terug naar de eigenaren

Ans van den Elzen verzamelde 25 jaar lang spullen die per ongeluk bij de kringloopwinkel waren beland en bracht ze terug naar de oorspronkelijke eigenaren of familieleden. Nu heeft ze nog één tas vol met foto's. Met een oproep op social media doet zij een laatste poging met eigenaren en nabestaanden in contact te komen.

Om in contact te komen met de eigenaren en familieleden heeft Ans verschillende methoden gebruikt. Ze begon met rondvragen en de krant, maar later zette ze ook social media in. "Op Facebook heb ik al heel wat oproepjes geplaatst." En dat lijkt te werken. Inmiddels heeft zo'n 75 procent van de laatste tas met foto's al een eigenaar gevonden.

Ans van den Elzen was voor lange tijd leidinggevende bij de kringloopwinkel in Beverwijk. Veel foto's werden, tot verdriet van Ans, weggegooid. Dit motiveerde haar om deze dierbare herinneringen te redden en op zoek te gaan naar de oorspronkelijke eigenaren of nabestaanden.

Eén van hen is Ineke Ligtermoet. "Op Facebook zag ik een aantal foto's voorbijkomen en ik dacht: hé, dat is het klaslokaal van Perspectief, een vereniging waar ik verschillende creatieve activiteiten deed, van modeltekenen tot etsen en keramieken." In eerste instantie herkent ze mensen van vroeger op de foto's, later ziet zij ook zichzelf. "Dit ben ik", zegt Ineke terwijl ze naar iemand op de foto wijst. De foto is ongeveer dertig jaar geleden genomen. "Helaas zijn veel mensen niet meer onder ons."

Opvallend is de passie die Ans uitstraalt. Met een grote glimlach op haar gezicht bladert ze samen met Ineke door de verschillende foto's. Hoe ze precies bij de kringloopwinkel zijn beland weten beide vrouwen niet, maar ze hebben een vermoeden. "Ik denk dat de vrouw die deze foto's heeft genomen, is overleden en dat haar kinderen hebben gedacht: wat moeten we hiermee", zegt Ineke.

Ziel en zaligheid

Ans is nu al vijf jaar met pensioen en niemand heeft haar taak, het redden van foto's uit de vuilnisbak, overgenomen. "Veel mensen bij de kringloopwinkel zijn zakelijker dan ik. Ik heb altijd mijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. Voor sommigen was het gewoon een baan. Ik heb het maar achter me gelaten." Toch kan Ans het soms niet laten om weer even langs de kringloopwinkel te gaan en in de vuilnisbakken te kijken. "Er wordt nog steeds zoveel waardevols weggegooid."

Haar inzet wordt nog altijd zeer gewaardeerd. Mensen zijn dolblij om hun dierbare herinneringen terug te krijgen, zo heeft Ans ervaren. "De foto's betekenen herinneringen aan mensen uit het verleden", bevestigt Ineke. "Ze laten je terugdenken aan leuke momenten met lachende gezichten." Ineke wist niet dat de foto's ooit waren genomen, dus het was een aangename verrassing toen ze de deze op haar Facebook-tijdlijn voorbij zag komen. "Ik hecht veel waarde aan foto's en oud beeldmateriaal in het algemeen."

Ans' missie is nog niet voltooid. Ze hoopt dat ze snel ook de overige foto's kan teruggeven. "Ik denk dat ik komende winter van elke foto een aparte afbeelding op Facebook ga plaatsen. Hopelijk zorgt dat voor nog meer herkenning."