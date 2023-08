Down under in het Amsterdamse Bos: in 1975 scheerden de boemerangs er langs je hoofd

Van roeien tot paardrijden: het Amsterdamse Bos is altijd een geliefd decor voor sport en ontspanning geweest. Maar waar tegenwoordig hippe sporten als crossfit en nordic walking domineren, stond medio jaren zeventig een hele andere sport in de belangstelling: boemerang werpen.

Aanjager van de hype, die ook in de decennia erna aanhield, was Amstelvener Max Hoeben, die zelf jarenlang in Australië had gewoond. Daar had hij met eigen ogen gezien hoe de inheemse bevolking - de aboriginals - de boemerang bij de jacht gebruikten. Maar ook hoe stedelingen het jachtwapen als sportaccessoire inzetten.

Terug in Nederland besloot hij zelf boemerangs te gaan produceren, om zo de bekendheid van de sport aan te jagen. Niet zonder succes, want een door hem georganiseerde wedstrijd op een open vlakte in het Amsterdamse Bos, trok tientallen deelnemers en honderden belangstellenden.