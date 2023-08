Aalsmeer-trainer Wai Wong twijfelde geen moment om succestrainer Bert Bouwer op te volgen

Onder leiding van de nieuwe trainer Wai Wong zijn de handballers van Aalsmeer begonnen aan de voorbereiding op dit seizoen. Wong was vijf jaar lang de assistent van succestrainer Bert Bouwer. "Ik heb nooit getwijfeld. Het was altijd het plan en mijn doel om Bert op te volgen bij Aalsmeer", aldus Wong.

Voorzitter Mike van der Laarse was maandag aanwezig bij de eerste training van het nieuwe seizoen. "Als club hebben wij dit van tevoren besproken met elkaar. Ik merkte dat Wai er ook klaar voor was om de hoofdtrainer te worden. Je ziet een andere dynamiek binnen de groep en ik denk wel dat hij dingen anders gaat doen. Hij is natuurlijk ook assistent bij het nationale team dus hij heeft veel ervaring", aldus Van der Laarse.