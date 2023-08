Bomen staan op omvallen en gemeente doet niks: "Het is wachten op ongelukken"

Een boom pal voor het huis van Marc Kok op de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is het onderwerp van een klassiek bureaucratisch treurspel waarin de gemeente Haarlem de hoofdrol speelt. Zou Kok de kafkaiaanse kroniek van een titel mogen voorzien, dan zou het stuk waarschijnlijk 'Van het kastje naar de muur' gaan heten.

Marc Kok bij de plataan vlak voor zijn huis - Fred Segaar/NH Nieuws

Marc Kok pakt de laptop erbij en toont de mails die hij naar de gemeente heeft gestuurd. Ettelijke keren heeft hij gevraagd de snoeischaar in de uit de kluiten gewassen plataan voor zijn deur te zetten. Er is al jaren geen onderhoud gepleegd, waardoor met een beetje wind de takken tegen zijn dakkapel kletteren en de bladeren in zijn dakgoot vallen. Grote kans dat zijn regenpijp binnenkort verstopt raakt, er lekkage ontstaat en hij voor de kosten kan opdraaien. Maar dat, benadrukt hij, is beslist niet het grootste gevaar. Zomerstorm Met de gevolgen van de recente zomerstorm nog vers in het geheugen, maakt hij zich zorgen over zijn veiligheid en die van zijn buren. Kok: "We hebben gezien wat er in de Molijnstraat is gebeurd. Ook daar klaagden de mensen al jaren over het gebrek aan onderhoud aan de bomen. Die waren véél te groot geworden. Je hoopt dat de gemeente daarvan heeft geleerd, maar ik merk er weinig van, want hier gebeurt hetzelfde. Vroeg of laat begeeft deze boom het. Nou, dan zijn we mooi aan de beurt. De wind komt namelijk altijd uit het westen. Dat betekent maar één ding: dat het gevaartje op onze huizen valt."

"Het is levensgevaarlijk, onze veiligheid is in het geding" Marc Kok, bewoner Rijksstraatweg in Haarlem

Drie keer in de afgelopen vijf jaar zorgde een storm binnen een straal van 25 meter rond zijn huis voor een gevaarlijke situatie. In februari vorig jaar knakte een boom bij hem aan de overkant en viel dwars over de drukke Rijksstraatweg. Hij noemt het 'een wonder' dat daarbij geen slachtoffers zijn gevallen, zoals begin juli wél gebeurde, toen een vrouw in een auto even verderop in de Marnixstraat op het hoogtepunt van storm Poly dodelijk werd getroffen door een geknakte boom. "Vreselijk! Daarom trek ik ook steeds aan de bel bij de gemeente met de vraag er iets aan te doen. Onze veiligheid is in het geding."

In februari vorig jaar knakte deze boom tegenover het huis van Marc Kok en versperde de Rijsstraatweg. - NH Nieuws