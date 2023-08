Niet meer aan de kant springen voor auto's: Woensbergweg in Blaricum wordt met slagboom afgesloten

De gemeente stelt dat het lastig is het autoverbod te handhaven omdat de pakkans relatief laag is; handhaving kan niet continu aanwezig zijn om te voorkomen dat mensen het zandpad met de auto gebruiken om de camping te bereiken. Andere weggebruikers moeten nu nog met regelmaat aan de kant voor campinggasten die met de auto toch gebruik maken van de illegale route. Daarom is dus nu besloten om de weg fysiek af te sluiten met een slagboom.

De afsluiting zal begin september een feit zijn en is in goed overleg met hulpdiensten en andere belanghebbenden besproken. In elk geval blijven alle bestemmingen aan de Woensbergweg bereikbaar vanaf de Huizerweg, terwijl de begraafplaats bereikbaar blijft vanaf de Bergweg. Brandweer en ambulance kunnen alle bestemmingen wel gewoon bereiken; zij krijgen een sleutel van het slot van de slagboom.

De woordvoerder van de gemeente Blaricum stelt in een verklaring:

Feitelijk gold er al een geslotenverklaring voor het gebruik van deze weg.

De gemeente wil deze bestaande geslotenverklaring vervolg geven in de vorm van een slagboom. Met deze fysieke beperking is het voor het (sluip)verkeer niet meer mogelijk om de weg te gebruiken.

Niet van belang wie de weg gebruikt

Voor de gemeente is het daarbij niet van belang welke doelgroep deze weg het meeste heeft gebruikt. Met de eigenaar van de percelen (de camping, het parkeerterrein en de opvanglocatie voor Oekraïners) is overleg gevoerd over dit onderwerp. Deze is ook in kennis gesteld van dit besluit. Het is vervolgens aan de beoordeling van de eigenaar van deze percelen om zijn/haar beheerder in kennis te stellen.