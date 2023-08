Agent schiet oude man in scootmobiel op A7 te hulp

De wijkagent van Niedorp kreeg gisteravond een opvallende melding aan het begin van zijn avonddienst: een oudere man reed met zijn scootmobiel op de snelweg. "Man was duidelijk de weg kwijt", schrijft wijkagent Bas Dirkmaat in een Instagram-post. Dirkmaat: "De man zei zelf dat hij Wieringerwerf in had willen rijden, maar door een verkeerde afslag belandde hij op de snelweg."

De man reed met zijn scootmobiel op de A7 bij Niedorp. "Hij had de rotonde bij Wieringerwerf genomen en was zo de snelweg opgereden", vertelt wijkagent Bas Dirkmaat. "Een oplettende bestuurder had het gelukkig snel door. Ze heeft hem klemgereden en heeft vervolgens de politie gebeld."

De politie heeft de man veilig van de weg gehaald en in de politieauto gezet. Hij kwam rustig, maar wel verward over, aldus Dirkmaat. Hij kwam in zijn eentje ter plekke en heeft de man in zijn politieauto naar huis gebracht. Dirkmaat: "Ik heb een collega gebeld en die heeft de scootmobiel, die 15 kilometer per uur kan, vervolgens over de vluchtstrook naar het huis van de man gereden."

Het is niet de eerste keer dat deze man met zijn scootmobiel op de snelweg belandt. Ook in juni haalde de politie de scootmobilist van de weg. Toen was hij aan de andere kant, bij tankstation AVIA, de snelweg opgereden.

De man krijgt geen straf voor de actie. Dirkmaat: "Moet je een man die zo verward is nou een boete geven? Kijk, bij een automobilist kunnen we bij een tweede overtreding een cursus opleggen. Bij een scootmobiel kan dat niet, alleen de familie zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij er niet meer in mag rijden. Maar dan neem je zo iemand ook de mobiliteit af."

De politie heeft de familie van de man en Veilig Thuis op de hoogte gesteld. Zij kunnen nu inschatten wat de volgende stap is.

Shetlanders op de snelweg

Dirkmaat keek niet zo op van de melding: "Als je op mijn Instagram terugscrollt, zie je dat het wel vaker gebeurt: fietsers uit IJsland, scooters of 45-kilometerkarren. Laatst renden er bij Den Oever twee Shetlandpony's de snelweg op, die kwamen van het circus dat daar stond."