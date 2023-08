Nieuw kunstwerk voor beeldenpark Wijk aan Zee

Beeldenpark Een Zee van Staal bestaat volgend jaar 25 jaar. In aanloop daarnaartoe wordt een deel van het park hersteld. Om het herstel en het jubileum te vieren, heeft het bestuur van Stichting Beeldenpark drie kunstenaars geselecteerd om een ontwerp voor een nieuw kunstwerk te maken.

Alphons ter Avest, Catinka Kersten en Maze de Boer, gaan binnenkort aan de slag met het maken van schetsen voor een nieuw beeld. Deze drie kunstenaars zijn met hun plannen gekozen uit 95 inzendingen. Hun doel is om het beeldenpark te verrijken met iets nieuws en unieks. Uiteindelijk zal slechts één van de drie ontwerpen verder worden uitgewerkt tot kunstwerk en een prominente plek in het beeldenpark krijgen. Unieke achtergrond Het trio biedt, volgens kunstenaar en curator voor het park Jaap Velserboer, een mooie mix in leeftijd, carrière en beeldtaal. "Alledrie hebben ze iets eigenzinnigs. En dat zoeken we. Als park willen we vernieuwing", aldus Velserboer. Tekst loopt door onder foto

Bakhuis - Alphons ter Avest

Duurzaamheid staat centraal in de kunstwerken. "Jonge mensen in de kunstwereld zijn erg bezig met verandering en vernieuwing", benadrukt Velserboer. "Ook wij vinden het belangrijk hierbij stil te staan. Hoe ziet het beeldenpark van de toekomst eruit? Moeten we nieuwe materialen gebruiken of juist bij staal blijven dat gemakkelijk gerecycled kan worden? We hebben de kunstenaars gevraagd hierover na te denken." Tekst loopt door onder foto

Cator - Alphons ter Avest.