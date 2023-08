Met z'n allen fietsen over de ring in Hilversum; eerste ideeën voor feestelijk jaar komen binnen

Ineke is geïnspireerd door wereldsteden waar elke zondag straten worden afgesloten voor verkeer en je over de weg kunt fietsen en wandelen. "Ik word helemaal blij als ik zie dat ze met z'n allen over de weg fietsen. Fietsen is socialer en gezelliger dan een auto", vertelt ze.

De bedoeling is om de Hilversumse ring op een zaterdag of zondag af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en met - in ieder geval 600 mensen - rondjes te gaan fietsen. In al haar enthousiasme heeft ze ook gelijk een petitie aangemaakt om het evenement aandacht te geven en zo te weten hoeveel mensen het leuk zouden vinden. Na de zomer gaat ze de fietsersbond benaderen en nodigt ze iedereen uit die meer betrokken wil zijn. Dan hoopt ze dat het nog meer gaat groeien.

Er is subsidie beschikbaar voor, zoals de gemeente het zelf noemt, 'briljante initiatieven'. Je kunt je idee hier indienen. Subsidie aanvragen kan maandelijks van 1 oktober 2023 tot en met 1 oktober 2024. De aanvraag sluit iedere keer twee weken voor de eerste van de maand. En een commissie van vijf Hilversumse vertegenwoordigers beoordeelt de aanvraag.