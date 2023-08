Voor deze kinderen in de Noordkop gaat er niks boven de Kindervakantieweek

Voor veel kinderen uit de Noordkop is het het absolute hoogtepunt van het jaar: de kindervakantieweek. Een vakantie vol met zwemmen, spelen, voetballen en plezier. Voor veel kinderen is dit elk jaar vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen.

"Je kan van alles hier doen!", vertelt een jongetje enthousiast. "En je leert hier andere kennen, dat is heel leuk."

Op het terrein van het Boshuis in Wieringerwerf rennen de kinderen druk in het rond. Gisteren kwam de brandweer langs, vandaag staat in het teken van workshops en morgen mogen ze mee met de reddingsbrigade. De week vol avonturen brengt de kinderen niet alleen de nodige afleiding van het 'normale' leven, ook maken ze binnen enkele dagen een berg aan nieuwe vriendjes.

Donaties

"Deze kinderen kunnen in deze week echt eventjes kind zijn en met elkaar spelen", vertelt Lori Weber aan NH. "En ze vinden het superleuk."

Deze speciale week is bedoeld voor kinderen waarvoor een leuke vakantie niet vanzelfsprekend is. Deze kinderen kunnen vanwege verschillende reden niet op vakantie met hun ouders of verzorgers. De week wordt georganiseerd door stichting Humanitas en is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar uit de gemeente Schagen, Hollands Kroon en Den Helder.

Na de workshop keramiek, wordt de dag wordt afgesloten met een speciaal piratenlied, morgen mogen de kinderen er weer vol tegenaan.