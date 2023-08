Permanente woonwijk voor 'aandachtsgroepen' in Hoogwoud zet relatie verder op scherp

De gemeente Opmeer zet de relatie met omwonenden opnieuw op scherp, nu bekend is geworden dat het hondenuitlaatveld in Hoogwoud definitief en permanent op de schop gaat. Het grasveld moet volgend jaar een heuse woonwijk worden, waarmee aan zogeheten 'aandachtsgroepen', jongeren en starters onderdak wordt geboden.

Het stuk grond waar de gemeente een woonwijk voor aandachtsgroepen en jongeren wil inrichten - NH/Marije de Nijs

In Hoogwoud is het al dagenlang het gesprek van de dag: de permanente komst van een woonwijk voor zogeheten 'aandachtsgroepen', jongeren en starters op het hondenuitlaatveld bij sportpark De Weyver. Omwonenden zijn ongerust. Ze zetten grote vraagtekens bij de gemaakte keuzes van het college van Opmeer in het proces. Er zijn vaker beloftes gedaan maar niet nagekomen, vertelt omwonende Frank van Rijn tegen NH. Als voorbeeld noemt hij de komst van tientallen Oekraïners bij sportpark De Weyver. Ook daar heeft de gemeente, volgens Van Rijn, flink wat steken laten vallen. "Gezien de urgentie en situatie stonden we open voor de huisvestingsplannen en zijn we mee gaan denken." Maar ondanks de getoonde inzet, houdt de gemeente zich niet aan de afspraken. "Ook de communicatie naar ons toe was waardeloos", blikt hij terug. Hoe dan ook, de niet nagekomen afspraken zet de relatie tussen de gemeente en omwonenden verder op scherp.

Voorgeschiedenis komst Oekraïners bij sportpark De Weyver Er worden bij het sportpark op dit moment zo'n 30 Oekraïners opgevangen. Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH weten dat de vergunning tot 31 maart 2024 loopt. Dit roept vraagtekens op, aldus omwonenden in een eerdere protestbrief. "Er zou voor het einde van vorig jaar een evaluatie worden georganiseerd, voordat de opvang verlengd zou worden. Dit is niet gebeurd en is de opvang verlengd", schrijven ze. Ook zouden omwonenden, in het kader van goede buren, in contact worden gebracht met de Oekraïners. "Daarbij zou er een evaluatiemoment na de zomervakantie worden georganiseerd. Ook dat is allebei niet gebeurd."

Want nu de gemeente bekend heeft gemaakt dat het hondenuitlaatveld definitief en permanent op de schop gaat, klimmen omwonenden opnieuw in de pen. Het is een beslissing, zo wordt duidelijk in hun tweede protestbrief, die koud op het dak valt. "Met verbijstering hebben wij kennis genomen van de huisvestingsplannen van aandachtsgroepen op de Weyver", schrijven ze. Ook spreken ze hun afschuw uit over de manier waarop de gemeente met hen communiceert. "Het vertrouwen in de gemeente is nu écht gedaald tot een dieptepunt en willen wij niet meewerken aan de plannen van de gemeente." Vooral omdat de gemeente na hun eerdere protestbrief laat weten dat er van een genomen besluit 'geen enkele sprake' is. Ook zouden ze actief betrokken worden bij de plannen en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zouden met hen gedeeld worden. "Als er nu al een besluit is genomen, dan heeft de gemeente dat niet gedaan. Over de resultaten zijn wij nooit geïnformeerd."

Langslepende kwestie Het is een nieuw hoofdstuk in een toch al langslepende kwestie. Het hondenuitlaatveld in Hoogwoud moet volgend jaar een heuse woonwijk worden, die genoeg ruimte biedt voor het plaatsen van 50 tot 60 prefabwoningen. Dit moet een oplossing bieden voor het woningtekort in Opmeer. Voor het 'gedwongen' huisvesten, zet de gemeente de Crisis- en herstelwet in. Ze zijn bestemd voor zogeheten 'aandachtsgroepen' als spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Ook starters en jongeren uit de eigen gemeente kunnen er terecht. Toch plaatsen de bezwaarmakers er een kanttekening bij. "We zijn niet tegen huisvesting voor mensen die urgent een dak boven hun hoofd nodig hebben", schrijven ze. Volgens hen is het beter om aandachtsgroepen te verspreiden over de dorpskernen. "Een concentratie van kwetsbare doelgroepen op één locatie is niet bevorderlijk voor de integratie en maatschappelijke ontwikkeling."