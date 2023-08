Prestaties van Nederlands Elftal zorgen nog niet voor oranjekoorts in West-Friesland

Hoewel het Nederlands Elftal door zijn naar de achtste finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, is er van een oranjekoorts in West-Friesland nog weinig te merken. "Wellicht omdat het ver weg is, en ook de speeltijden midden in de nacht helpen niet mee", vertelt Oranjefan Ab van 't Hof uit Andijk, die wel alle wedstrijden heeft gezien.

Sportwinkel Bouchier Sport 2000 aan het Hof van Hoorn heeft dit jaar geen extra shirts van de Nederlandse voetbaldames in het rek hangen. Bij de vorige toernooien - waar het team met de oud-bondscoach Sarina Wiegman het Europees Kampioenschap op haar naam schreef en de WK-finale behaalde - werden er meer shirts verkocht. Al bleven er ook veel voetbalshirts over, die in de aanbiedingsbak belandden.

Waar er meestal bij de eindtoernooien voor mannelijke voetballers sprake is van oranjekoorts, met straten die volledig in het oranje versierd worden, speciale acties van supermarkten en dorpspleinen waarop de wedstrijden te zien zijn, dreigt dit WK voor vrouwen bijna in stilte voorbij te gaan. Zo ook in West-Friesland.

"De verkoop is dit jaar nog minimaal, maar door de goede prestaties van het team komt het wel meer ter sprake in onze winkel", legt medewerkster Larissa uit. Zij volgt de wedstrijden van het team met speciale aandacht voor één speelster. "Stefanie van der Gragt, die als verdediger in het team speelt, is een vriendin van mij", licht ze toe. "Het was nog onzeker of ze vanmorgen tegen Vietnam kon starten, vanwege een blessure. Maar toen ik zag dat ze in de basis stond heb ik haar wel even een appje gestuurd."

Ook bij meerdere bakkerijen in West-Friesland is geen sprake van extra oranje tompoucen, of ander gebak wat met het Nederlands Elftal te maken heeft. De supermarkten hebben voor dit toernooi geen speciale acties bedacht, en Bakkerij Otten uit Hoorn heeft sowieso te maken met een verminderde vraag naar haar producten. Volgens een medewerker komt dit door de vakantieperiode, waardoor het veel rustiger is in de winkel.

Superfan Ab van ’t Hof zet wekker voor wedstrijden

Oranjefan Ab van ’t Hof uit Andijk bezocht in de afgelopen jaren maar liefst 17 EK’s/WK’s, maar stopte toen het WK in Qatar was. Dit kwam vooral vanwege het gedoe dat met het toernooi gepaard ging. Wel keek hij het afgelopen kampioenschap in november en december vorig jaar thuis voor de buis, en zit hij als één van de grootste fans van het Nederlands Elftal naar de prestaties van de vrouwen te kijken.

“Ik hou van voetbal en van Oranje, dus natuurlijk kijk ik. Ik ben fan!", zegt hij. "Het voetbal is wel wat traag, heel anders dan bij de mannen, maar ik vind het leuk om naar te kijken.”

Tekst gaat verder onder de foto.