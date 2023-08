Gevangenisstraf voor chauffeur die dodelijk ongeluk 'Gods wil' noemde

Een gevangenisstraf van vier maanden en een rijontzegging van twee jaar, waarvan één voorwaardelijk: dat is het vonnis van de rechter in de zaak van George C., die in 2020 een aanrijding veroorzaakte in Middenmeer als chauffeur van een personenbusje. Hierbij overleden twee mensen en zeven anderen raakten gewond. Het vonnis valt lichter uit dan de eis van de officier van justitie. De rechtbank 'acht een minder zware vorm van schuld bewezen'.

Bij het ongeluk in Middenmeer op 26 mei 2020 raakte het busje in botsing met een auto, nadat de bestuurder van het busje in veel te hoog tempo de voorrangsweg is opgereden. Twee Roemeense arbeidsmigranten kwamen om, zeven andere mensen raakten gewond. De twee dodelijke slachtoffers waren een 44-jarige en een 25-jarige man uit Roemenië. Zij werden bij de botsing uit het busje geslingerd. In het busje zaten in totaal acht passagiers, allen waren arbeidsmigranten werkzaam in de tuinbouw.

De zaak kwam twee weken geleden voor de rechter, drie jaar nadat het ongeluk heeft plaatsgevonden. Dit duurde zo lang, vanwege de complexiteit van het onderzoek.

"Dit was Gods plan"

C. was aanwezig bij de rechtszaak met een Roemeense tolk, maar opvallend genoeg zonder advocaat. Hij nam verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis, maar voegde daaraan toe: "Met de gedachte dat dit toch wel was gebeurd. Of ik de chauffeur was of niet."

Toen de rechter hem om verheldering vroeg, antwoordde C: "Ik denk dat dit God zijn plan was. Het wil niet zeggen dat ik geen verantwoordelijkheid neem, maar als het zo moest zijn, was het toch wel gebeurd."

C. heeft verschillende verklaringen afgelegd over de snelheid waarmee hij reed. Inzittenden schatten dat hij tussen de 80 en 100 kilometer per uur reed en gaven aan dat hij niet naar links keek toen hij het kruispunt op reed.

De officier van justitie schat dat C. tussen de 70 en 93 kilometer per uur moet hebben gereden op een weg waar je slechts 60 mag. Zijn bijrijder navigeerde, mogelijk was C. daardoor afgeleid. De chauffeur had niet gedronken voor hij in de auto stapte.

Kortere straf

Eerder eiste de officier van justitie tegen C. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en twee jaar rijontzegging. De rechter besluit echter tot een kortere gevangenisstraf van vier maanden.

Ook bij de rijontzegging valt het oordeel van de rechtbank lager uit: C. krijgt een rijontzegging van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, met een proefperiode van twee jaar. Dat houdt in dat hij een jaar niet mag rijden. Als hij in de proefperiode toch nog de fout in gaat, wordt het tweede jaar rijontzegging ook opgelegd.

Een aantal slachtoffers en nabestaanden heeft hoge schadeclaims ingediend, van bij elkaar meer dan 1 miljoen euro, maar die verklaart de rechtbank niet-ontvankelijk. De reden is dat een Roemeense verzekeringsmaatschappij ook al geld heeft uitgekeerd aan slachtoffers. Vanwege privacywetgeving kan het OM niet uitzoeken aan wie welk bedrag is betaald.