Waar vind je de ziel van 't Gooi? "Het is veel meer dan alleen wat villa's"

Na een lange tocht langs de grenzen van onze provincie, is presentator Koen Bugter uiteindelijk aangekomen in regio Gooi en lonkt de eindbestemming, forteiland Pampus! Maar in Nederhorst den Berg ontmoet Koen eerst fotograaf Arie van den Hout, die zich gespecialiseerd heeft in natuurfotografie.

Verder ontmoeten ze regioverslaggever Ingmar Meijer, die Koen vertelt dat het Gooi veel meer is dan villa’s en bossen en een hele eigen identiteit heeft. In Muiden is er muziek van Kes, die zowel als muzikante als actrice aan de weg aan het timmeren is. Ze treedt op samen met haar vader. En in Muiden stapt Koen op de boot naar zijn eindbestemming, forteiland Pampus. Daar krijgt hij van Diederik Bots een rondleiding. En Koen ziet in de verte het startpunt van zijn reis, Uitdam!