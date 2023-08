Leerlingenstop bij overvolle basisscholen Langedijk: "We willen geen ophokplicht"

Voor ouders is het lang zoeken naar een plekje voor hun kroost op een basisschool in de voormalige gemeente Langedijk. Zeker in de bovenbouw is geen ruimte voor nieuwe leerlingen, en geldt bij meerdere scholen zelfs een leerlingenstop. "Twee of drie weken voor de zomervakantie heb ik negen kinderen moeten afwijzen. Dat vind ik gewoon heel veel", aldus schooldirecteur Helene de Vries.

Ze vreest dat er straks kinderen thuis komen te zitten als er geen plek gevonden wordt. "En als we iets willen voorkomen is dat het wel. Want alle kinderen hebben niet alleen leerplicht, maar vooral ook leerrecht. En daar willen we graag aan tegemoet komen."

"We lopen nu tegen het feit aan dat we te veel kinderen en te weinig plek hebben", licht Helene de Vries van IKC Het Mozaïek in Broek op Langedijk de situatie toe aan NH. "We zitten vol, en dat betekent dat kinderen op een wachtlijst komen te staan."

"We zijn blij dat er in Langedijk heel veel woningen gebouwd worden", zegt schooldirecteur Helene de Vries. "Dat is ook nodig en goed voor de gemeente. Maar met nieuwe huizen moet er ook plek komen voor nieuwe leerlingen, en daar schort het nu aan."

En ook ouders zitten met de handen in het haar. "In mei belde een ouder mij die al een week met haar kleuter thuis zat omdat ze nergens in Langedijk terecht kon. Als ik iets erg vind, is dat het wel. En naar school in Heerhugowaard is voor velen geen optie." Ouders willen dat liever niet vanwege het drukke verkeer op de route en vanwege de grote afstand, waardoor bijvoorbeeld spelen bij vriendjes minder makkelijk is.

Offeren gymzaal op

"Dus we móeten wat", stelt De Vries. "Tot nu toe proberen we het steeds intern op te lossen en onderling tussen scholen; dat werkt niet meer. We zijn heel creatief geworden in ruimte vinden, maar het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open."

"Wij offeren bijvoorbeeld nu ook de gym- en speelzaal van de kleuters op om daar twee lokalen van te maken. Dat wordt best krap en we willen de kinderen eigenlijk wel meer ruimte geven. en niet een soort ophokplicht veroorzaken."