40.000e hulppakket voor aanstaande ouders, Stichting Babyspullen viert mijlpaal

Stichting Babyspullen in Heerhugowaard heeft alle reden voor een feestje. Deze week is het 40.000e gratis pakketje verstuurd. Een mijlpaal voor de stichting die 11 jaar geleden werd opgericht. "We zijn het echt aan het vieren, met taart!"

archieffoto - NH

"We hebben het pakket niet zelf uitgereikt", legt Marilia Bischot van Stichting Babyspullen uit aan mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Het is gewoon verstuurd, want privacy is belangrijk." De Stichting verstrekt pakketten aan ouders die het niet breed hebben, en daar zelf liever niet mee te koop lopen. "Hulpverleners benaderen ons voor een pakket met babyspullen, en wij zorgen ervoor dat het pakket vroeg in de zwangerschap verstuurd wordt." Want ook dat maakt uit: juist door de pakketten op tijd te versturen kan de Stichting bij jonge ouders veel stress wegnemen. "Daar is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan", haalt Bischot aan. "Minder stress, dat is heel goed voor de baby. De eerste duizend dagen zijn heel belangrijk voor de hechting."

"Ook al werk ik niet meer voor de Stichting, het doet me wel wat. Het is heel mooi nieuws" Marjolijn Hermus - oprichter

Het werk van de Stichting Babyspullen heeft natuurlijk een serieuze kant, maar op dit moment overheerst vooral blijdschap. Dat onderschrijft Marjolijn Hermus, de oprichter de stichting. "Het is heel mooi nieuws", vindt ze. "De stichting is bij mij op zolder in Heerhugowaard gestart. En toen via Alkmaar weer terug naar Heerhugowaard. Ook al werk ik niet meer voor de Stichting, het doet me natuurlijk wel wat. En, ik ben nog steeds donateur." Van donateurs moet Stichting Babyspullen het hebben. We spraken vorige maand nog met een fanatieke groep creatieve dames uit 't Zand die dekentjes doneerde voor de aanstaande ouders:

De Wolfanaten van Nora de Wijn haken en breien dekentje voor de stichting Babyspullen - NH Nieuws / Jurgen van den Bos