Op zoek naar de ziel van Amsterdam langs de contouren van de stad

Op een opmerkelijke plek start presentator Koen Bugter de Zomertoer in de regio Amsterdam, namelijk recht onder de A2 bij Holendrecht. Hij ontmoet fotograaf Danny Verbraak, die zich met zijn foto’s vooral richt op mensen in de stad. Regioverslaggever Jimmy Miltenburg komt langs op de NH-bakfiets, hij kent het gebied bij Holendrecht als geen ander.

Even verderop treft Koen bij toeval een bijzondere club, namelijk de Surinaamse zangvogelvereniging. Bij de Gaasperplas ontmoet Koen Sarah-Lee, rapper en trotse bewoonster van de Bijlmer. Ze vertelt Koen over de ziel van dit gebied en verklaart met het nummer BIMS, straattaal voor de Bijlmer, de liefde aan haar wijk. Koen gaat ook naar Weesp, sinds een aantal jaar ook onderdeel van de gemeente Amsterdam. Cees Pfeiffer weet alles van de geschiedenis van Weesp, waar alcohol blijkbaar ook een grote rol in speelt….