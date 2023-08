Van de aardbeienteelt tot de palingvisserij, waar vind je de ziel van Amstelland?

De Zomertoer mag dan de Noord-Hollandse kust verlaten hebben, presentator Koen Bugter wordt in regio Amstelland vrijwel constant omring door water. Fotograaf Jan Weijers loopt de hele dag mee en neemt Koen mee naar een bijzondere visser. Niet alleen is Theo Rekelhof de laatste visser op de Westeinderplassen, hij heeft ook een hele bijzondere collectie voorwerpen die hij heeft opgevist!

Uiteraard kan Koen het niet laten zelf ook het water op te gaan, hij stapt in de (roeiboot) met de voorzitter van de Uithoornse Roei- en Kanovereniging. Het is niet alleen maar water, vertelt regioverslaggever Celine Sulsters, want de bewoners van Amstelland maken het gebied. En die nemen graag zelf het heft in handen.

Muziek is er van Nina Lynn, die geboren en getogen is in Uithoorn, maar met een grote liefde voor Americana muziek!