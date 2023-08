Gymvereniging Vek-Wik zoekt chauffeurs zodat mensen met een beperking kunnen sporten

Gymnastiekvereniging Vek-Wik uit Enkhuizen is op zoek naar nieuwe chauffeurs. De ruim 135 jaar oude vereniging zoekt mensen die de leden met een beperking op woensdagen kunnen brengen en halen. "Met meer chauffeurs kunnen we hopelijk ook meer leden uit heel West-Friesland aan ons binden", legt Hans de Vries van gymvereniging Vek-Wik uit.

Vek-Wik probeert chauffeurs uit heel West-Friesland aan zich te binden. Ze willen gaan voor een groot aantal vrijwilligers, zodat degenen die zich opgeven het niet als een verplichting zien om elke week beschikbaar te zijn. "Want dan wordt het vaak wat moeilijker, met name voor de oudere groep”, legt De Vries uit. “Die heeft toch vaker vrij, weet ik uit ervaring. En dan wil je soms dingen doen die spontaan bij je opkomen. Dus het moet wisselend zijn en niet wekelijks iets vast worden.”

Sommige leden die aangesloten zijn bij Vek-Wik moeten naar de gymvereniging gebracht en gehaald worden. Omdat er momenteel niet genoeg chauffeurs beschikbaar zijn heeft De Vries een oproep geplaatst, en vertelt hij zijn verhaal aan WEEFF Radio. "Voor de groep op maandag zijn er genoeg vrijwillige chauffeurs beschikbaar, maar op de woensdagmiddag hebben we ook een groep en daar is het wat problematischer. Mensen zijn dan vaker aan het werk en hebben minder tijd dan op een maandagavond als er meer vrije tijd is."

Bij Vek-Wik in Enkhuizen kunnen mensen met een fysieke, geestelijke of visuele beperking meerdere keren per week sporten. "Dat doen we niet op een wedstrijdniveau. Iedereen kan op zijn eigen niveau sporten", vertelt De Vries. "En we geven ze spellen mee, waarin ze vooral veel plezier moeten hebben. Dat staat voorop bij onze vereniging."

Sporten met een beperking zit in de lift in West-Friesland: maar is er wel genoeg aanbod?

Sporten met een beperking zit in de lift in West-Friesland: maar is er wel genoeg aanbod?

Voor het halen en brengen van de leden bij Vek-Wik is een bus niet verplicht. “Dat kan ook met eigen vervoer, maar als je natuurlijk zelf een busje hebt kun je meer mensen vervoeren”, zegt De Vries. “Je moet daarnaast goed met mensen om kunnen gaan, en er vooral plezier in hebben. Dat is het belangrijkste, en dan lukt het.”

Gemeente gevraagd om bijdrage voor kilometervergoeding

Hoewel sommige vrijwillige chauffeurs geen vergoeding vragen, vindt Hans van Vek-Wik het heel reëel dat er een kilometervergoeding gegeven wordt als iemand de leden haalt en brengt. “Alleen is het probleem dat als iemand bijvoorbeeld uit Medemblik of Hoorn komt en dit zo'n 40 weken per jaar moet doen, dat de kosten behoorlijk hoog worden.”

Volgens De Vries hebben alle gemeenten in hun beleid staan dat iedereen moet kunnen sporten, of je nu te maken hebt met een beperking of niet. “Wij geven daar uitvoering aan, dus ik heb dit onlangs aangekaart bij wethouder Win Bijman van de gemeente Enkhuizen. Dat we met een paar honderd euro vanuit de gemeente kunnen zorgen voor een kilometervergoeding aan de chauffeurs”, licht hij toe.

“Zo dramatisch zal het niet zijn, want meestal komen we niet aan die paar honderd euro. En wat ik over hou, stort ik terug. Dan hoeven de mensen geen regiotaxi te betalen, die duurder is, en wij kunnen dan meer leden op de vereniging verwelkomen.”