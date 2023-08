Oosterend op zijn kop: honderden dorpelingen doen mee aan mega openluchttheater

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Het dorpsfeest Oosterend Present wordt eens in de vijf jaar gehouden, en dus staat het dorp op zijn kop. Met als klap op de vuurpijl een groots openluchtheater waar 280 dorpelingen aan meedoen. "Het is ook een reunie, beregezellig."

Twee dagen voor de officiële start van het grote feest is er nog veel te doen in het dorp. Oosterend is een hechte gemeenschap van ruim 1400 inwoners op Texel. Bewoners zijn bezig om de laatste aanpassingen te doen in de versierde straten. Theo Kikkert uit de Peperstraat in het dorp hangt de vlag op zijn gevel nog even recht. Hij heeft er zin in en doet al jaren mee. "Ik weet nog in de beginjaren dat er gestemd moest worden of Oosterend Present door moest gaan", zegt hij. "Op een vergadering waren maar 25 voorstanders. Maar er waren maar een paar dorpelingen op die vergadering, dus toen is het gewoon doorgegaan."

Humor

Het thema is dit jaar 'humor'. "We zijn al een goede maand bezig met de voorbereidingen", zegt Kikkert. "Alle huizen zijn versierd en in de Peperstraat voorzien van grappige spreuken." Niet iedereen wil meedoen met het feest. "Het interesseert ze dan niet." Maar de woningen worden alsnog versierd.