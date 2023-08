Amsterdamse Andries Jonker-effect: Oranje walst over Vietnam en gaat door op WK

Share to Nextdoor

Na een monsterzege op Vietnam (7-0 ) is Nederland door naar de laatste zestien. De ploeg van de Amsterdamse bondscoach Andries Jonker domineerde de hele wedstrijd. In de volgende ronde treft Oranje nu Italië of Zuid-Afrika.

Stefanie van der Gragt (l) en Danielle van de Donk (r) - PRO SHOTS / Remko Kool

Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard was voldoende hersteld van een blessure en begon in de basis. In de eerste helft werd er vijf keer gescoord door Oranje. Doelpunten werden gemaakt door Martens, Snoeijs, Brugts, Roord en van de Donk. Katja Snoeijs uit Amstelveen zorgde dus voor de tweede goal. Zij begon op vijfjarige leeftijd met voetballen bij amateurclub Sporting Martinus uit Amstelveen. Daarna speelde ze onder andere voor Fortuna Wormerveer, Telstar, VV Alkmaar en nu het Engelse Everton.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies