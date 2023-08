Zingende gidsen vangen de ziel van Wijk aan Zee: "Het raakt me echt"

Is het de ligging aan de duinen of de zee? De saamhorigheid in het dorp? De cultuur, of de kunst die er gemaakt wordt? De muzikanten Ab en Mariëtte zijn het erover eens: Wijk aan Zee is een bijzondere plek. Om dat speciale gevoel over te brengen, leiden zij kleine groepjes dorpgenoten en andere geïnteresseerden rond en zingen zij liedjes die door de jaren heen over het dorp, zijn verleden en bewoners zijn gemaakt. "Het raakt me echt. Het is net of je erbij bent", zegt een vrouw die 'haar hart aan Wijk aan Zee verpand heeft'. Ab en Mariëtte nemen je mee in deze video.