Aanhouding na geweldsincident bij AZC Haarlem, een gewonde

De politie heeft vanavond een persoon aangehouden na een geweldsincident bij een AZC in Haarlem. Hierbij is een gewonde gevallen, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie laat weten dat het gaat om een conflict tussen twee personen. Dit gebeurde iets voor 22.00 uur aan de Laan van Decima.

Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk. Ook weet de politie nog niet of het geweldsincident binnen of buiten plaatsvond. De gewonde is in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

Mensen die getuige zijn geweest van het geweld wordt gevraagd om hun informatie met de politie te delen.