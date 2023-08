Amstelveners nemen voortouw met plan voor eigen wijk: een rotonde en géén torenflats

Een groep bewoners van de Amstelveense wijk Groenelaan wil niet achteroverleunend toekijken wat de gemeente in de toekomst voor hún wijk in petto heeft. Ze namen het voortouw en kwamen zelf met een plan voor het behoud en de ontwikkeling van de wijk.

Doordat de flat er niet komt, is waar de Groenelaan de Sportlaan kruist nu nog ruimte voor een rotonde. Een wens die bovenaan het lijstje van de bewoners staat. "Wij hebben een voorstel aan de gemeente gedaan om op dit kruispunt een rotonde te gaan maken, zodat de haakse verbinding verdwijnt." De bewoners kwamen met dit idee, omdat ze regelmatig (bijna)ongelukken zien gebeuren.

Het plan komt niet uit de lucht vallen. De bewoners zagen het al een keer bijna helemaal misgaan toen een ontwikkelaar het idee had om een grote flat middenin de wijk te laten verrijzen. Tot opluchting van de bewoners werd dat plan uiteindelijk van tafel geveegd.

Wijkbewoner Friso van der Meulen schreef mee aan het plan en neemt verslaggever Celine Sulsters mee de wijk door. "Wij zíjn wijkbewoners, wij wonen in de wijk en gebruiken de wijk, dus wij denken dat we de wijk beter kennen dan de gemiddelde medewerker van de gemeente", legt Friso uit waarom hij een wijkplan gemaakt door bewoners zo'n goed idee vindt.

Het blijft in het plan niet alleen bij ideeën. De bewoners zetten hun eigen expertise in om tot een zo concreet mogelijke uitwerking van hun ideeën te komen. Van de rotonde hebben zij bijvoorbeeld al een ontwerp laten maken.

Friso richt zich als makelaar vooral op nieuwe woningbouwprojecten. Hij bekommert zich bijvoorbeeld om de toekomst van voormalig ouderencomplex De Olmenhof. Het complex moet na tien jaar leegstand worden aangepakt. "Onze grootste angst is dat er een veel te groot gebouw terugkomt voor deze plek", legt Friso uit. Daarom zijn de bewoners in gesprek met eigenaar Woonzorg Nederland.

Een ander belangrijk punt in de wijkvisie is het behoud, onderhoud en toevoegen van groen in de wijk. Wijkbewoner en groenexpert Roelof Stuurman vertelt hoe je met kleine aanpassingen het aanzicht rondom winkelcentrum Groenhof kan verbeteren.

"Dit zou een prachtig plekje kunnen zijn om samen te komen", denkt hij. "Maar dat doe je niet tussen de ganzenpoep en de sigarettenpeuken." Met zachte, milieuvriendelijke oevers ziet het plaatje er volgens hem al een stuk fraaier uit én het is beter voor de dieren en het milieu. "Het is nog niet eens zo extreem. Er zijn allemaal kleine ingrepen die écht zullen helpen om de ecologie van de wijk te verbeteren."

'Gemeente heeft de mensen niet'

Het plan van de groep klink ambitieus, maar de wijkbewoners hebben ook flink wat uren in het opstellen ervan gestoken. Niet iedere wijk heeft zo'n enthousiaste groep bewoners die ook nog eens de juiste expertise in huis heeft.

Maar de belangen behartigen van de inwoners: is dat niet juist de taak van het college en de raad? Volgens Friso doen zij hun best, 'maar hebben ze de mensen er niet voor', meent hij. Wethouder ruimtelijke ordening Floor Gordon erkent dat de gemeente op veel plaatsen ogen en oren heeft, maar geeft toe dat het soms moeilijk is om alle informatie bij elkaar te brengen.

Daarom is de wethouder blij met de hulp van de wijkbewoners. "Ik vind het geweldig dat bewoners het initiatief nemen om na te denken over hun eigen buurt en eigen wijk. Zij weten toch het beste wat daar speelt."