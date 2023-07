Overval in winkel in Haarlem, politie zoekt dader

De politie is vanavond uitgerukt vanwege een winkeloverval in het Haarlemse Winkelcentrum Schalkwijk. Vooralsnog is niemand aangehouden voor de roof.

De overval gebeurde iets voor 21.30 uur in een winkel aan de Rivièradreef. Het is onduidelijk of het om een of meerdere daders gaat.

Een winkelmedewerker die op dat moment in de zaak aanwezig was raakte niet gewond, maar is uit voorzorg wel gecontroleerd door ambulancemedewerkers.

Mensen die iets weten van het incident worden opgeroepen om hun informatie te delen.