Burgemeester Zandvoort spreekt schande van discriminerende vernieling Pride-vlaggen

Burgemeester Moolenburgh van Zandvoort is blij dat de vernielers van de regenboogvlaggen voor Pride at the Beach zijn opgepakt. "Ik verwacht dat ze behoorlijk hard worden aangepakt. Hier was sprake van discriminatie." Hij kwam vanmiddag kijken bij de Zandvoortse Pride, waar deelnemers zich niet lieten afschrikken door wind of haat.

Op het Stationsplein zweepte de muziek de LHBTI-gemeenschap op. Veel doprsbewoners, maar ook deelnemers vanuit Amsterdam en Haarlem die de drukte van de grote Canalpride willen ontsnappen. Zoals Suzanne van de Laar, die voor hete derde jaar meedoet. Ze zwaait als een gouden koningin iedereen toe. "Dit is kleinschaliger, dit is leuk." Dat dit weekend een paar Pride-vlaggen waren vernield, was voor sommige deelnemers juist nog meer motivatie om mee te lopen. "Het is toch belangrijk dat de Pride hier ook plaats vindt, want het is blijkbaar nog steeds nodig", stelt Van de Laar vast. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort, ongeschminkt en niet in kleurige of lederkledij, wilde graag een statement afleggen: "Gelukkig de gasten zijn snel opgepakt en die zullen behoorlijk hard aangepakt worden. Ook omdat er strafverzwaring zit op discriminatie. En daar was hier ook wel sprake van." Getuigen had de drie mannen discrimerende leuzen horen roepen. Kijk hier naar de reportage: