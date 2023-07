Agenten helpen 'koele kikker' uit auto in sloot langs A4: "Zat rustig op z'n telefoon"

Een automobilist is vanochtend een sloot langs de verbindingsweg tussen de A4 en de A9 ingereden. Het ongeluk veroorzaakte flink wat paniek bij getuigen, maar de betrokken automobilist bleef ronduit nuchter onder de omstandigheden. Dat bleek toen toevallig passerende agenten hem uit de auto wilden bevrijden: "Hij zat rustig op z'n telefoon"

Dat schrijft het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn op Facebook. Agenten die in hun dienstauto naar Amsterdam reden, zagen tot hun verbazing meerdere auto's stilstaan op de verbindingsweg. Nadat ze hun auto hadden stilgezet om poolshoogte te nemen, kwam er onmiddellijk een vrouw op hen af met de vraag 'of ze het al hadden gezien'.

De agenten hadden op dat moment nog niets gezien, maar begrepen onmiddellijk dat er mogelijk een ernstig ongeluk was gebeurd. Op aanwijzen van de vrouw renden de agenten richting het hoge riet, waar ze een auto zagen die 'met z'n kont in het water lag'.

Beslagen autoruiten

Omdat de autoruiten waren beslagen, konden agenten van buitenaf niet zien of, en zo ja, hoeveel mensen er in de auto zaten. Ze twijfelden niet, liepen naar de auto en maakten voorzichtig het portier open. "Daar zagen we één persoon, de bestuurder, die rustig op z'n telefoon zat", schrijven de betrokken agenten.

Hoewel de man dus absoluut niet in paniek was, vertelde hij de agenten onmiddellijk blij te zijn met hun hulp. Daarop hebben ze hem uit de auto en op het droge getrokken. Alle andere hulpdiensten die inmiddels waren besteld, waaronder de traumahelikopter werden weer geannuleerd.

De auto is in de loop van de ochtend op verzoek van Rijkswaterstaat uit de sloot getakeld.