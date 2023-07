Verdachte (28) opgepakt voor vijf aanrandingen, waaronder in Amstelveen

De politie heeft een 28-jarige man uit Amsterdam opgepakt op verdenking van vijf aanrandingen of pogingen daartoe. De dader zou één keer hebben toegeslagen in Amstelveen en vier keer Amsterdam-Zuidoost. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 57 jaar oud.

De meisjes en vrouwen werden in juni en juli op of rond fietspaden in het Engels aangesproken door een man op een fatbike. Hij zei dat er iets op hun kleding zat en raakte hen daarna ongewenst aan.

Amsterdamse Bos

De locatie van de aanranding in Amstelveen wil de politie niet noemen, omdat het slachtoffer daar in de buurt woont. Wel zegt de politiewoordvoerder dat het 'in de omgeving van het Amsterdamse Bos was'. Ook over de datum waarop het is voorgevallen doet de politie geen mededelingen.

De vader van een ander slachtoffer, een 12-jarig meisje uit Amsterdam-Zuidoost waarschuwde twee weken geleden voor camera van AT5 voor de verdachte. Zijn dochter was op weg naar turnles toen de man haar aansprak en aanrandde.

Lees verder onder de video