Duitse invasie in Noord-Holland: Egmond aan Zee 'ziet meer Duitsers dan Nederlanders'

Nog nooit kwamen er zoveel vakantievierende Duitsers naar Nederland. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van ABN AMRO. Ook onze provincie is erg populair bij onze oosterburen. Vooral in kustplaats Egmond aan Zee merken ze daar wat van: "We zien nu meer Duitsers dan Nederlanders in het restaurant."

Dat vertelt Jerry Apeldoorn, bedrijfsleider van Restaurant Van Speijk in Egmond aan Zee. Hij is erg blij met de vele Duitse toeristen die hij in zijn restaurant mag verwelkomen. "Ik vind het hele gezellige mensen, ze hebben vakantie dus ze zijn echt uit. En ze genieten er ook van. Ze komen eerst lekker een borreltje doen en gaan daarna lekker uit eten. Het zijn topmensen."

Ook Frank Zonneveld van camping De Markiess in Egmond aan den Hoef hoort dit jaar bijzonder veel Duits op zijn camping. Dat heeft zo zijn voordelen, legt hij uit. "In juni is het best wel mooi weer geweest, dus dan heb je meer toeristen. Dat merk je in de omzet."