Eigenaar Haarlemse buurtsuper in dichte en kale winkel: "Leegste gevoel ooit"

Daags na het ontroerende afscheid van de Haarlemse Bomenbuurt van hun eigen supermarktje, staat eigenaar René van der Wijden de winkel te ontruimen. "Dat is het leegste gevoel dat ik ooit heb meegemaakt." Na honderd jaar kruideniersschap in zijn familie kon hij door omstandigheden de winkel niet in stand houden en nam hij zaterdag afscheid van de vaste klanten.

Een paar honderd buurtgenoten applaudisseerden lang toen René zaterdag op hun geroep naar buiten kwam. Op de laatste dag dat de winkel aan het Stuyvesantplein open was, gaven ze hem een cheque van 18.520 euro. Daarna nam René persoonlijk afscheid van iedereen die de buurtsuper als hun voorraadkast beschouwde. Maar waar ze ook altijd een praatje met René, de medewerkers of hun buurtgenoten konden maken.

NH Nieuws / Geja Sikma

Tijd voor rust is er niet voor René. Nadat de klanten zaterdag zoveel mogelijk de winkel hadden leeggekocht om hem ook op die manier te steunen, moeten de koelkast en de vriezer nu toch echt uit en worden schoongemaakt. De laatste ijsjes worden gedoneerd aan kinderopvang Kidskookclub aan de overkant. En terwijl René en zijn medewerkers Patricia, Simone en Bouke het meubilair uit elkaar halen, worden er bloemen bezorgd en valt er weer een envelop met inhoud op de deurmat. "Het is geweldig hoe de buurt laat zien hoe betrokken ze zijn bij de winkel", vertelt René. Twee jaar geleden besloot hij de winkel te verkopen en toen was er genoeg animo voor een overname. De oorlog in Oekraïne was een keerpunt. "Daarna was ineens niets meer mogelijk. De kosten om de winkel te verbouwen of draaiende te houden werden twee keer zoveel." Als genadeklap wilde na een fusie de nieuwe supermarktketen af van kleine buurtwinkels.

"Ik ben er beduusd van" René van der Wijden, oud-winkelier

Het geld van de buurt is bedoeld als vangnet voor René. Omdat hij het pand nu niet goed kan verkopen en hij zijn spaargeld aan moest spreken, moet de 63-jarige ondernemer straks weer op zoek naar een baan. "Rustig genieten van mijn oude dag zit er voorlopig niet in." Maar dat de buurt zoveel geld voor hem heeft verzameld, maakt hem wel verlegen. "Dit overkomt altijd andere mensen en dan vind je dat mooi. Nu overkomt het mezelf en ben ik er beduusd van." Hij herhaalt maar weer eens zijn dankbetuiging aan iedereen en zijn vaste medewerkers die meer dan dertig jaar voor hem werkten. Het pand waar de buurtsuper in was gevestigd, is nog niet verkocht. René verwacht dat er woningen gebouwd gaan worden op de hoek van het Stuyvesantplein. Kijk hier naar het ontroerende afscheid van de buurtsuper: