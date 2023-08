Gemeente Hoorn zegt 'nee' tegen messenverbod: "Het is niet handhaafbaar"

De gemeente Hoorn gaat geen messenverbod instellen, nadat eenzelfde verbod in Amsterdam en Purmerend wél ingesteld is. In een reactie laat de gemeente weten dat een verbod op steekwapens en andere messen niet gehandhaafd kan worden. "De huidige regel- en wetgeving bieden voldoende handvatten", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Vanwege vele steekincidenten in de hoofdstad werd in de gemeente Amsterdam onlangs een verbod op messen ingesteld. Dit houdt in dat mensen niet meer met messen of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden over straat lopen. Een paar dagen geleden volgde de gemeente Purmerend het voorbeeld van Amsterdam, doordat de gemeenteraad unaniem instemde met het verbod tijdens een extra belegde raadsvergadering.

Ook keukenmes bij verbod niet toegestaan

Binnen de gemeente Hoorn ontstond de vraag of in deze stad ook een messenverbod ingevoerd moest worden. Dit naar aanleiding van enkele steekincidenten in de afgelopen jaren, zoals de 14-jarige Dani die om het leven kwam buiten zijn school. Ook werd de 37-jarige Marvin afgelopen Nieuwjaarsdag met een mes in zijn rug gevonden werd in zijn achtertuin.

In een reactie stelt de gemeente Hoorn dat een verbod niet aan de orde is. "De huidige wet- en regelgeving biedt voldoende handvatten op om te treden tegen messenbezit", licht woordvoerder Tamara van Rompay toe. "Een algeheel messenverbod binnen de gemeente Hoorn is praktisch ook niet handhaafbaar, want dan zijn alle soorten messen verboden. Denk dan ook aan messen voor huishoudelijk gebruik bijvoorbeeld."