Zoon van Jan Lammers de beste Europese karter in kweekvijver van Formule 1

René Lammers, de vijftien-jarige zoon van Jan Lammers, is Europees kampioen karten geworden. De zogeheten OK-klasse waarin Lammers-junior zich de beste van Europa toonde, staat bekend als de kweekvijver van de Formule 1. Zijn vader Jan en ook Max Verstappen begonnen er eveneens hun loopbaan.

René Lammers behaalde de titel in het Italiaanse Cremona, waar de laatste van vier races om de Europese titel werd verreden. Hij bleef de Italiaan Gabriël Gomez en de Jamaicaan Alex Powell voor. Wat de titel bijzonder maakt, is dat de Zandvoorter dit jaar pas voor het eerst in deze presitigieuze klasse rijdt.

Trots

Vader Jan toonde zich trots, nadat zijn zoon de titel had behaald. Voor de camera van de NOS zei de sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort 'heel blij' te zijn met de prestatie van zijn zoon, die in de voetsporen van zijn vader lijkt te treden. Lammers-senior bestuurde vier seizoenen een Formule 1-bolide en is oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans.