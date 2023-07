Verdachte (28) opgepakt voor vijf aanrandingen, onder wie 12-jarig meisje

De politie heeft een 28-jarige man uit Amsterdam opgepakt op verdenking van vijf aanrandingen of pogingen daartoe in Zuidoost en Amstelveen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 57 jaar oud.

De slachtoffers werden in juni en juli op of rond fietspaden in het Engels aangesproken door een man op een fatbike. Hij zei dat er iets op hun kleding zat en raakte hen daarna ongewenst aan.

"Een team van gespecialiseerde zedenrechercheurs is, samen met de politiebureaus van de betreffende wijken, direct een uitgebreid onderzoek gestart en keek naar de mogelijkheid of er sprake kon zijn van eenzelfde verdachte of een andere samenhang", schrijft de politie. "Ook is er tijdelijk extra gesurveilleerd langs de betreffende fiets- en wandelpaden. Het onderzoek heeft uiteindelijk op dinsdag 25 juli geleid tot de aanhouding."

De vader van het 12-jarige slachtoffer waarschuwde twee weken geleden voor de verdachte. Zijn dochter was op weg naar turnles toen de man haar aansprak en aanrandde.

De verdachte moet van de rechter-commissaris nog zeker veertien dagen vast blijven zitten. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer meisjes of vrouwen door hem zijn aangerand en doet een oproep aan andere slachtoffers om zich te melden.