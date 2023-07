Plotseling vertrek Pocas bij Volendam, dat doorschakelt en talentvolle opvolger haalt

Het plotselinge vertrek van Pocas wordt opgevangen met een talentvolle handballer van Feyenoord. De 18-jarige Sjors Hoogenberg komt over van de Rotterdammers. Hij speelt daarnaast ook in het Nederlands handbalteam Onder 19.

Volendam moet het in de voorbereiding nog wel stellen zonder de geblesseerde Evert Kooijman, Oskar Schöll en Lucas Schneider. Robin Nagtegaal is weer zo goed als hersteld van zijn voetblessure.

Versterkingen

Ondanks het last-minute vertrek van Pocas is de selectie van de Noord-Hollanders grotendeels intact gebleven. Eerder versterkte Volendam zich met Ephrahim Jerry (Tremblay), Loeka Hendriks (DWS), Clyde Marengo (DWS) en Twan Klompe (Hellas). Wessel Blokzijl vertrok naar Houten. "Qua groep is er niet heel veel veranderd. Als iedereen weer fit is heb ik een mooie groep tot mijn beschikking waar veel mee mogelijk is."

Hinskens begon vorig jaar aan zijn eerste jaar als trainer. Hij geeft aan dat hij dit seizoen wel hogere verwachtibgen heeft van zijn team dan vorig jaar. Zo vindt Hinskens dat Volendam dit seizoen de Final Four in de BeNe League moet spelen. In de Nederlandse competitie denkt hij dat het zal gaan tussen Lions, Aalsmeer en Volendam.