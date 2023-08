Onrust om verhoging gemeentelijke bijdrage voor Bloemencorso: dood of de gladiolen

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor het Bloemencorso zorgt voor onrust. Heemstede wil het niet betalen, omdat het ten koste zou gaan van andere evenementen. De met bloemen versierde wagens gaan daarom niet meer door het winkelcentrum. Ondertussen krijgt ook Haarlem de vraag om extra subsidie voorgeschoteld, terwijl steeds meer evenementen in de stad met grote tekorten kampen.

Sinds twee jaar gaat de route van het Bloemencorso door de winkelstraat Binnenweg in Heemstede. Daarom achtte de organisatie het niet meer dan wenselijk dat de bijdrage per inwoner van de gemeente omhoog gaat naar 85 cent. Dat komt dan neer op een subsidie van meer dan 23.000 euro. Dat is 20.000 euro meer dan tot nu toe. Vijftienduizend extra Het evenement dat over de hele route veel bezoekers trekt, redt het financieel niet meer met de huidige subsidies. Zeker niet met het oog op de steeds strenger wordende veiligheidseisen en de ambitie om het evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren. De generatoren moeten draaien op bio-diesel en de gebruikte materialen moeten zo lokaal mogelijk zijn, zo is te lezen in documenten van de gemeente Heemstede. Ondernemers hebben al aangegeven 5.000 euro voor hun rekening te willen nemen. Maar de gemeente vindt 15.000 euro extra nog teveel, omdat het ten koste zou gaan van evenementen als de Inwonersdag, Dodenherdenking, de Veteranendag of de Sinterklaasintocht. Dit besluit heeft tot gevolg dat de praalwagens weer alleen op de doorgaande route van de Bollenstreek naar Haarlem rijden, zonder muziek en dansers. De lus die het corso de afgelopen twee jaar maakte via het Heemsteedse winkelcentrum komt te vervallen. Geen dorpsfeest "Ik hoop toch niet dat dit het einde is en er nog een vervolggesprek komt", zegt Arno Koek van Boekhandel Blokker aan de Binnenweg. "Dit zou namelijk erg jammer zijn.” Volgens Koek heeft Heemstede niet echt een groot dorpsfeest en kan juist het corso dit wel worden.

Ook voorzitter Hilde Slagter van ondernemersvereniging BIZ Heemstede is teleurgesteld in de uitkomst die nu op tafel ligt. "Wij maken nu al 5.000 euro per jaar over aan het Bloemencorso, meer kan er echt niet bij." Naast de bijdrage wordt namelijk ook geld geïnvesteerd in activiteiten als muziek, entertainment en extra verlichting. "Het is het duurste evenement dat wij organiseren, maar er komen zoveel mensen op af. Wij hebben het ook nodig", zegt Slagter. "We kunnen goed laten zien hoe leuk de winkelstraat is en dat mensen niet naar Haarlem of Hoofddorp hoeven." Wel zegt hij de organisatoren van het Bloemencorso te snappen. "Zij geven aan jaarlijks met een gat in de begroting te zitten, dat wil natuurlijk niemand. Er moet dus ergens geld bij." Nu de politiek op zomerreces is, blijft het voorlopig bij dit besluit. "Ik heb wel alle partijen al benaderd om nogmaals na te denken over dit besluit. Als het niet meer over de Binnenweg gaat zou dat wel heel zuur zijn."

Ook extra geld van Haarlem Boekhandelaar Koek vraagt zich af hoe het met de andere gemeenten op de route zit. "Haarlem heeft bijvoorbeeld veel langer profijt van de stoet, omdat daar de wagens nog een dag blijven staan. Bij ons zijn ze maximaal drie kwartier." Dat er bij de gemeente Haarlem ook een extra subsidieaanvraag op de mat is gevallen, bevestigt een woordvoerder. "Maar het ligt in Haarlem ook wel anders, omdat we een rijdend corso en een stilstaand evenement hebben." De praalwagens staan de dag na de optocht opgesteld voor het publiek. Hoe hoog het extra bedrag in Haarlem is, kan de woordvoerder nog niet melden. Geldnood andere festivals Haarlem betaalde het afgelopen jaar 105.000 euro aan het Bloemencorso, dat gefinancieerd wordt uit het evenementenbudget. Daarover steggelt de gemeenteraad al enige tijd, omdat veel evenementen en festivals in grote geldnood zitten. Zo klopte zelfs het Bevrijdingspop bij de gemeente aan voor extra geld.

