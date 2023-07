Gelukt! Historische maquette Wormerveer gered van de ondergang: "Het is geen pakje boter"

Goed nieuws voor de Historische Vereniging Wormerveer. Er is een perfecte plek gevonden voor een maquette waarop Wormerveer en Westknollendam te zien zijn. Zorgcirkel Amandelbloesem in Wormerveer neemt de plattegrond van 6 bij 1,5 meter over. "De maquette is straks ook zichtbaar voor het publiek", vertelt bestuurslid Dick Zwart.

Ruim een half jaar geleden deed de vereniging een oproep omdat ze een plek zochten voor de levensechte maquette die ergens verstopt lag op een zolder in een pakhuis in Wormer. "Het heeft ruim een halfjaar geduurd voordat we een geschikte plek hebben gevonden", vertelt Dick. "Het is ook geen pakje boter dat we even kwijt moesten."



Zorgcirkel Amandelbloesem nam uiteindelijk contact op met de Historische Vereniging Wormerveer. "Door verschillende publicaties in de krant en bij NH hebben ze ons gevonden, want tja... anders had ie in een container beland."

Perfecte plek

"En dit is dé perfecte plek", vervolgt Dick. "In Wormerveer en voor het publiek zichtbaar." Eind augustus wordt de maquette uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet in het verzorgingstehuis. "Dat is nog wel een precies werkje", lacht Dick. "Gelukkig is de maker van de maquette er ook bij wanneer we het gaan verhuizen." Het lokale verhuisbedrijf Mulder Verhuizingen doet de verhuizing gratis. "Daar zijn we heel blij mee."

De maquette is vanaf begin september te bewonderen in de Amandelbloesem.

In januari 20023 maakte NH deze reportage met Dick Zwart van de Historische Vereniging Wormerveer: