Politie zoekt getuigen van bizar incident: fietser mishandeld en beroofd na ongeluk

De recherche is op zoek naar getuigen of beeldmateriaal van een bizar incident op de Buiksloterweg in Noord afgelopen weekend. In een persbericht laat de politie weten dat zaterdagochtend tussen 05.50 uur en 07.00 uur een verkeersongeval zou zijn geweest tussen een fietser en een witte bestelbus. Na het ongeluk zou een 22-jarige man zijn mishandeld door de twee inzittenden van de bus en is zijn fiets daarna meegenomen.