Fileleed verwacht: drukke A9 vanaf zaterdag, omleidingsroute voor dichte A4 en A10-Zuid

De nieuwe passage komt in de aarden wal waarop nu de snelweg en het trein- en metrospoor liggen, ten westen van de huidige stationspassage. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en A5. Daar worden files van maximaal een uur verwacht.

Treinen, metro's en bussen rijden

De werkzaamheden stonden eerst gepland voor het Hemelvaartweekend in mei, maar zijn verplaatst naar de zomer, omdat er dan minder auto's over de weg rijden. De klus kan nu meer dan één weekend in beslag nemen. Treinen naar Amsterdam Zuid rijden een beperkte dienstregeling. Metro's en bussen rijden wel volgens de normale dienstregeling.