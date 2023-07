Hoorn blijft ondanks 90 onwel geworden deelnemers bij standpunt: hitteprotocol goed verlopen

Dat blijkt uit de beantwoording van het college van Hoorn op vragen van de lokale fracties PvdA, VVD, Liberaal Hoorn en Fractie Tonnaer. Die wilden weten of de triatlon niet aangepast had moeten worden, toen zo'n 90 deelnemers en toeschouwers bevangen raakten door de hitte. Acht van hen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht worden.

Voldoende maatregelen

Toch blijft de gemeente Hoorn erbij dat er geen aanleiding was om de hitteprotocol te wijzigen en de triatlon te stoppen vanwege de hitte. Volgens het college is er gedurende de dag veel overleg geweest. "Er was ieder uur overleg en gedurende de dag zijn de overlegmomenten opgevoerd naar ieder half uur", schrijven ze.

Ook is gekeken of het hitteprotocol, dat voorafgaand is goedgekeurd door de Veiligheidsregio, op de juiste wijze werd gevolgd en of het protocol het gewenste effect had. "Er was geen verdere aanleiding om gedurende de dag het hitteprotocol te wijzigen."

Ook de hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances, stonden paraat. "De organisatie had zelf voor vier ambulances gezorgd", schrijven ze. De organisatie van Ironman Westfriesland had al extra maatregelen genomen, zoals sprinklers langs het parcours en bomen die schaduw bieden bij de finish. "Direct na de finish stonden er in de medische tent twee ijsbaden, om oververhitte deelnemers te kunnen laten afkoelen. En dat was voldoende."