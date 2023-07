Kogels vlogen in het rond bij 'bende-oorlog' Purmerend, maar wie heeft er geschoten?

In het onderzoek naar al het geweld in Purmerend van afgelopen voorjaar, stond vandaag verdachte Zakaria A. voor de rechter. Hij wordt onder andere verdacht van een poging tot moord tijdens een vuurgevecht in Middenbeemster. Justitie vindt dat A. lichtzinnig omgaat met brandbommen, beschietingen en explosieven waar onschuldigen het slachtoffer van zijn geworden. A. zegt zelf juist een slachtoffer te zijn en dat het Openbaar Ministerie (OM) de boel opblaast.

"Hij heeft niet geschoten, hij werd beschoten", zo vat Mark-Jan Bouwman, de advocaat van Zakaria A., de situatie op 11 april 2023 vandaag in de rechtbank samen.

Het is op 11 april ongeveer 22.00 uur als de deurbel gaat bij het ouderlijk huis van A. in Middenbeemster, verklaart hij vandaag voor de rechter. Vier jongens staan voor de deur, ze zijn op zoek naar de broer van A. Hij heeft gelijk het gevoel dat het mis is, ook omdat hij twee van de vier jongens al eerder die middag heeft zien rondscharrelen bij de auto van zijn moeder.

Vuurgevecht in een woonwijk

Samen met zijn vader gaat A. naar buiten om de jongens tegemoet te treden. Dan gaat het iets verderop mis. Volgens A. zou een van de vier een pistool hebben laten zien om te dreigen, een andere jongen begint kort daarna met schieten richting A. en zijn vader.

Volgens de officier van justitie zou A. hebben teruggeschoten en ontstaat er een vuurgevecht midden in een woonwijk. A. ontkent dit en zegt te zijn gevlucht. Volgens hem probeert de officier van justitie met zijn verhaal 'kaartjes te verkopen van een spannende film'. "Maar als je die gaat zien, valt het reuze mee."

Op de plek waar geschoten is, vindt de politie twee soorten kogelhulzen en kogelinslagen in een geparkeerde auto en in een deurpost. Naast Zakaria A. is ook Malakai F. een verdachte in deze zaak.

Dat het geweld zich niet alleen beperkt tot de straat, bleek tijdens een voorzitting afgelopen maandag. Daar werd duidelijk dat op 19 juni verdachte Malakai F. in de gevangenis is neergestoken met een gebroken stuk glas en een afgebroken vork. Dit is vermoedelijk gedaan door de oudere broer van Zakaria A., die op dat moment in dezelfde inrichting zat.

'Verkeerde adres bradda'

De officier van justitie meent niet alleen dat A. die avond wel heeft teruggeschoten, maar ook dat hij daarna op jacht ging naar de daders.

Een dag later wordt er geschoten op een voordeur in de Weverstraat in Purmerend. Vermoedelijk een van de voordeuren van de rivalen. Alleen wordt hier de verkeerde deur geraakt, namelijk die van de onschuldige buren. In die deur is later hetzelfde kaliber munitie teruggevonden als waarmee geschoten is in Middenbeemster.

Uit taps die de officier vandaag voorleest in de rechtszaal zou blijken dat A. boos is dat hem het verkeerde huis is aangewezen. A.: "Jij stuurt mij naar kanker verkeerde adres bradda, ben je dom ofzo?!"