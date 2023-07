Vrachtwagen rijdt greppel in en kantelt tegen gasverdeelkast

Een vrachtwagen is vanochtend in een greppel beland. Momenteel is de brandweer aanwezig in verband met een mogelijkheid tot brand en explosie. Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien aan de Korte Belkmerweg in 't Zand. De vrachtwagen kantelde tegen een gasverdeelkast. Vanwege het acute gevaar is de weg afgesloten voor verkeer.