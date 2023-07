Beschonken bestuurder belandt met auto ondersteboven op de weg

"Er is alleen sprake van blikschade", vertelt een woordvoerder van de politie. "Zowel bij deze auto als bij meerdere geparkeerde auto's in de straat." De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

"De politie heeft een alcoholtest gedaan en die sloeg positief uit", zegt de woordvoerder. De man werd daarna meegenomen naar het bureau voor onderzoek en verhoor. Hij is niet aangehouden. "Hij is ondertussen weer thuis en heeft een tijdelijk rijverbod opgelegd gekregen in afwachting van het onderzoek."