Peter uit Purmerend helpt zijn buren graag uit de brand: "Ik ben de schakel tussen burgers en de gemeente"

Peter (68) is een rasechte Purmerender. Zijn band met de stad is onverbrekelijk. In zijn buurt is hij een vertrouwd gezicht en hij biedt anderen graag zijn hulp aan. Voor hem is er geen enkele reden om ooit te vertrekken, zijn hart ligt immers in Purmerend.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"Purmerend had vroeger rond de 5.000 à 6.000 inwoners, maar dat aantal is sterk toegenomen tot ongeveer honderdduizend. Het is nu een overloopgemeente van Amsterdam. De wijken in het centrum zijn nog steeds knusse buurtjes. In mijn straat staan zestien huisjes, vroeger eigendom van de katholieke woningbouwvereniging."

"We gaan niet constant bij elkaar op bezoek, maar als er iets aan de hand is, helpen we elkaar. Dat is een overblijfsel van hoe we vroeger met elkaar omgingen. Toen waren gezinnen groot en was solidariteit essentieel. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje en waren niet rijk. Elk dubbeltje moest worden omgedraaid."

Nieuwkomers actief betrekken

"Het individualisme waar tegenwoordig vaak over gesproken wordt, valt hier wel mee. Als er nieuwe mensen bij komen, moeten we hen actief betrekken en daarin spelen buurtgenoten een rol. Natuurlijk is de maatschappij veranderd, maar we hebben een geweldige buurt. We hebben nauwelijks last van overlast of inbraken."

Bekend gezicht

"Ik ben een vertrouwd gezicht in de buurt en altijd goed bereikbaar voor mensen. In februari werd ik benaderd door verschillende buurtgenoten voor een prangende kwestie: het nijpende tekort aan parkeerplaatsen. Vastbesloten om dit probleem aan te pakken, nam ik contact op met de gemeente."