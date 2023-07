Na twee jaar is het Missiehuis in Hoorn weer open: nu als gezondheidscentrum

Aan de Blauwe Berg in Hoorn is sinds vandaag het nieuwe Missiehuis officieel in gebruik genomen. Het pand dat lange tijd verpauperde, is na een ingrijpende verbouwing omgetoverd tot een gezondheidscentrum dat moet zorgen voor kortere wachttijden. "Extra capaciteit was vanwege de lange wachttijden ook hard nodig", zegt kaakchirurg en mede-initiatiefnemer Roel Snijders.

Missiehuis Kliniek

Met het Missiehuis in Hoorn is er één plek gekomen waar specialisten in de zorg samen kunnen komen. Het centrum biedt niet alleen plaats voor kaakchirurgen, maar ook voor laboranten, cosmetische artsen, orthodontisten en andere specialisten zoals psychologen. "Voor patiënten is het fijn dat ze op één plek terecht kunnen, en ook voor specialisten werkt het erg prettig." De opening van het nieuwe gezondheidscentrum komt na een jarenlange verbouwing en renovatie, waarin het ongeveer 95-jarige gebouw flink onder handen is genomen. Volgens Snijders is het allemaal de moeite waard geweest. "We hebben een prachtige locatie, vlak bij de snelweg en met voldoende parkeergelegenheid", vertelt de kaakchirurg. "Het pand is mooi verbouwd en we hebben de nieuwste apparatuur. Het zal heel fijn zijn voor zowel patiënten als iedereen die hier werkt." Tekst gaat verder onder de foto.

Mede-initiatiefnemer Roel Snijders (links) en manager Missiehuis Rachèl Boele - Missiehuis Kliniek

Bij de opening werd een bos bloemen uitgedeeld aan de eerste persoon die binnenkwam. In totaal kon het Missiehuis vanmorgen al acht patiënten op de kliniek begroeten. Oud opleidingsinstituut en nieuwe bestemming kapel Het monumentale pand aan de Blauwe Berg in Hoorn, dat in 1928 werd opgericht als een opleidingsinstituut voor missionarissen, heeft in bijna 100 jaar verschillende functies gehad. "Het was ook een plek waar paters, monniken en zusters - vermoeid door hun werk in arme landen - zich even terug konden trekken om tot rust te komen", licht Rachèl Boele toe over de geschiedenis van het pand. "Het gebouw werd opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School, en bestaat uit een hoofdgebouw en twee zijvleugels: een kapel en het zusterhuis." Naast het Missiehuis krijgt ook de oude kapel een andere functie. Hier wordt over een paar maanden een Hoorns filiaal van de keten Brownies&DownieS geopend door Daphne en Nina Smit. Met een eigen filiaal van de keten willen de zussen hun overleden broertje Jasper eren. Hoewel het gezondheidscentrum vanaf vandaag in gebruik wordt genomen, is de officiële opening op een later moment. De Hoornse wethouder Marjon van der Ven zal dit op vrijdag 15 september doen.